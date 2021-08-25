Более миллиона рублей направят на восстановление монастырской стены в Муроме

Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о выделении более 1,2 милилонов рублей из резервного фонда администрации Владимирской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого монастыря» в Муроме. Напомним, что весной этого года обрушилась восточная часть ограды Троицкого монастыря, построенного в XVII веке. В обрушении стены объекта культурного наследия, который находится в федеральной собственности, в пользовании Муромской епархии Русской Православной Церкви, винят естественные процессы. Кстати, в конце августа в Муроме рухнула часть стены Свято-Благовещенского мужского монастыря, тоже объекта культурного наследия. Для ее восстановления предстоит пройти долгую процедуру согласования.