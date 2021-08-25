Мошенники в Кольчугинском районе попытались обманом получить товар на 53 миллиона рублей

Местный житель обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В марте этого года мужчина договорился со знакомым обмануть ООО «Холдинг Кабельный Альянс», заключив фиктивный договор поставки кабельно-проводниковой продукции от имени ООО «РН-Снабжение». Местный житель вел переговоры от лица сотрудника ООО «РН-Снабжение», обеспечивал оформления документов, организацию и осуществление разгрузки вывезенной кабельно-проводниковой продукции для дальнейшего ее хранения и последующей реализации. Его сообщник должен был создать сайт-двойник и фиктивный адрес электронной почты ООО «РН-Снабжение», составить фиктивный договор поставки, изготовить поддельные документы и печати организации. Мошенническим путем злоумышленники заключили договор поставки на общую сумму около 53 миллиона рублей, не намереваясь оплачивать товар. Однако завершить преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны полицейскими в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. В ходе предварительного следствия местный житель раскаялся в совершенном преступлении и полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него направлено в Кольчугинский городской суд для рассмотрения по существу, уголовное дело в отношении второго фигуранта расследованием не завершено.