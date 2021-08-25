В Александровском районе ликвидирована подпольная нарколаборатория

О ликвидации тайного производства запрещенных веществ 25 августа сообщает МВД России. В операции были задействованы сотрудники УМВД России по Владимирской области, регионального УФСБ, а также Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

В ходе мероприятий в глухом александровском лесу, куда можно добраться лишь на оборудованных вездеходах, были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Примечательно, что для сокрытия лаборатории здесь использовались разные технические устройства, в том числе радиосканер, позволяющий ловить сигналы с мобильных телефонов на расстоянии нескольких километров от подпольного цеха.

В ходе обысков оперативники изъяли 6,5 килограммов мефедрона и 3,5 килограмма веществ, предназначенных для изготовления наркотиков. Также изъято лабораторное оборудование.

В настоящее время оперативникам и следователям удалось установить личности наркокурьеров, которые должны были заниматься распространением оптовых партий наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». На время следствия задержанные заключены под стражу, расследование продолжается.