В Александрове руководитель завода оштрафован за подлог и превышение полномочий

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, экс-руководитель одного из отделов завода с мая 2019 года по октябрь 2020 года давал указание подчиненным изготавливать в рабочее время на мощностях предприятия продукцию, которую без заключения соответствующих договоров передавал заказчикам, а оплату через кассу не проводил.

Таким образом, работники предприятия изготовили и отгрузили продукцию на 250 тысяч рублей. Деньги начальник отдела забрал себе и потратил на свои нужды.

Также заводчанина обвиняли в служебном подлоге, который выразился в фиктивном приеме на работу сотрудника, который фактически на рабочем месте не появлялся, зато в табеле руководитель отдела проставлял ему рабочее время, а затем его «подчиненному» была перечислена зарплата сумме 13 тысяч рублей.

В результате на фигуранта были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий и служебный подлог, в ходе расследования которых он полностью признал вину и возместил ущерб.

С учетом всех обстоятельств александровский городской суд вынес ему обвинительный приговор и наказал штрафом в размере 50 тысяч рублей.