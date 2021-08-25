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Происшествия25 августа 2021 12:31

Во Владимире юная велосипедистка попала в больницу после ДТП с автомобилем

ДТП случилось около трех часов дня 24 августа в районе Доброе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.00 в районе дома №34 по улице Юбилейной водитель легковушки «Ниссан Альмера» 1973 года рождения сбил 9-летнюю девочку, которая ехала через проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате аварии девочка получила травмы. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» госпитализировала ребенка с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

В настоящее время Госавтоинспекция по факту ДТП проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.