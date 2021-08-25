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Общество25 августа 2021 11:45

В Муромском районе сельское поселение наказали за нарушения в ходе закупок

Ковардицкое сельское поселение нарушило сроки оплаты по муниципальным контрактами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, муниципалитет нарушил сроки оплаты перед целым рядом предпринимателей на общую сумму в 8 миллионов рублей.

Также в ходе проверки выяснилось, что в двух случаях информацию о заключенных контрактах с ООО «МРСУ» и ООО «Строительная компания Парус» руководство администрации поселения разместило в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением сроков.

В результате главе администрации Ковардицкого муниципального образования было внесено представление. Также на него составили административный протокол, по результатам рассмотрения которого должностному лицу вынесли предупреждение.