В Муромском районе сельское поселение наказали за нарушения в ходе закупок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, муниципалитет нарушил сроки оплаты перед целым рядом предпринимателей на общую сумму в 8 миллионов рублей.

Также в ходе проверки выяснилось, что в двух случаях информацию о заключенных контрактах с ООО «МРСУ» и ООО «Строительная компания Парус» руководство администрации поселения разместило в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением сроков.

В результате главе администрации Ковардицкого муниципального образования было внесено представление. Также на него составили административный протокол, по результатам рассмотрения которого должностному лицу вынесли предупреждение.