Муромлянка лишилась денег, забыв забрать наличные из банкомата

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели муромской полиции завершили расследование уголовного дела по факту кражи, фигурантом по которому проходит местная жительница.

По версии следствия, 1 июня нынешнего года жительница Мурома отправилась в банкомат, чтобы снять три тысячи рублей, однако после проведения операции забыла забрать выданные аппаратом купюры. Немного погодя женщина вспомнила об этом, но когда вернулась к банкомату, денег в приемнике уже не было.

Полицейским в ходе работы удалось выяснить, что купюры забрала другая женщина, которая подошла к банкомату следом, но не стала искать настоящего владельца денег. После этого наличные она забрала и потратила на свои цели.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.