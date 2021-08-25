Во Владимирской области 25 августа коронавирус диагностирован у 180 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 августа лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 35 случаев во Владимире, 23 - в Муромском, 20 - в Ковровском, 19 - в Гусь-Хрустальном районах. 13 заболевших в Суздальском, 12 - в Кольчугинском, по 10 - в Александровском и в Петушинском районах, по 7 случаев в Юрьев-Польском и Собинском, 6 - в Камешковском, 5 - в Меленковском, 4 - в Селивановском, 3 в Вязниковском и Радужном, 2 заболевших в Киржачском и 1 в Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 9140 случаев заболевания (11 224 сл. в г. Владимире, 5639 сл. в Гусь-Хрустальном, 5185 сл. о. Муром, 3819 сл. в Ковровском, 2663 сл. в Александровском, 2622 сл. в Петушинском, 1999 сл. в Юрьев-Польском, 2055 сл. в Вязниковском, 2061 сл. в Кольчугинском, 1936 сл. в Суздальском, 1588 сл. в Собинском, 1568 сл. в Киржачском, 1349 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1102 сл. в Камешковском, 928 сл. в Селивановском, 714 сл. в Судогодском, 601 сл. в г. Радужном).