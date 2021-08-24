Владимирских дошколят будут приобщать к истокам дворянской культуры

Во Владимире проходят традиционные встречи педагогов перед началом учебного года, на которых учителя и воспитатели обсуждают самые актуальные вопросы. Особое внимание уделили воспитанию – с нового учебного года воспитательные программы должны быть в каждой школе. Заместитель начальника управления образования Ирина Пенькова в приветственном слове сказала, что участниками площадки стали не только руководители образовательных организаций, но и социальные партнеры, без которых невозможно представить успех воспитательных задач, которые стоят во главе угла сегодня. Первой своим опытом воспитательной работы поделилась заведующая ДОУ №62 Надежда Маликова. Она рассказала о программе "Дверь в прошлое". Принципы дворянского воспитания, традиции дворянства, где преобладают духовные, моральные и нравственные ценности, актуальны и сегодня. Задача воспитательной работы детского сада приобщение дошкольников к истокам дворянской культуры.