В Александрове судебные приставы арестовали у должника две иномарки

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, на 38-летнего жителя Александровского района был наложен штраф в 130 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду иностранного гражданина.

Судебные приставы разъяснили должнику права и обязанности, но оплачивать штраф он не торопился и добровольно платить в итоге отказался. Тогда сотрудники ФССП приняли решение арестовать две его иномарки - «Мазда-3» и «Мазда-6», что и было сделано.

Мера оказалась действенной, так как уже через несколько дней мужчина полностью погасил всю сумму штрафа, и исполнительное производство на этом завершилось.