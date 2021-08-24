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Общество24 августа 2021 17:07

Фармацевтическое предприятие из Петушинского района выплатило долгов на шесть с лишним миллионов

Но сделало это только после ареста производства и станции стерилизации
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В отделении судебных приставов Петушинского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с региональной фармацевтической компании задолженности по налогам более шести с половиной миллионов рублей. Поскольку добровольно гасить долги компания не спешила, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также о наложении ареста на недвижимое имущество предприятия: земельный участок для производства медицинских препаратов, административно-хозяйственный корпус, здание станции стерилизации и один из цехов. Чтобы не лишиться имущества, уже через несколько дней руководство предприятия погасило налоговую задолженность. Напомним, ранее эта же фармацевтическая компания в добровольном порядке выплатила задолженность по налогам свыше 4 миллионов рублей.