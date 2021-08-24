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Происшествия24 августа 2021 16:14

В Меленковском районе два приятеля изготавливали наркотики в бане

Они получили реальные сроки
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Меленковским районным судом вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Судом установлено, что в июне прошлого года местные жители решили незаконно готовить наркотики и с июля по 20 декабря 2020 года, используя помещение бани и специальное химическое оборудование, злоумышленники произвели с целью последующего сбыта партию вышеназванного наркотика. При назначении наказания судом учтены признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а в отношении одного из участников - также состояние его здоровья, связанное с наличием заболевания. Он получил шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его товарищ - шесть лет и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.