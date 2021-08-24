Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 15:56

В Вязниковском пансионате откроют бюст в память о докторе Лизе

Автором скульптуры стал меценат Михаил Сердюков
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

25 августа в Вязниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоится торжественное открытие бюста в память о враче, филантропе и правозащитнице Елизавете Петровне Глинке (Докторе Лизе).

Автор скульптуры – российский предприниматель и меценат, руководитель всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

Напомним, дом-интернат в Вязниках был открыт 29 сентября 2017 года, в том же году учреждению присвоено имя Е.П. Глинки, погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.