В Вязниковском пансионате откроют бюст в память о докторе Лизе

25 августа в Вязниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоится торжественное открытие бюста в память о враче, филантропе и правозащитнице Елизавете Петровне Глинке (Докторе Лизе).

Автор скульптуры – российский предприниматель и меценат, руководитель всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

Напомним, дом-интернат в Вязниках был открыт 29 сентября 2017 года, в том же году учреждению присвоено имя Е.П. Глинки, погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.