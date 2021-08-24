В Киржаче загорелось здание цеха по производству фанеры

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 24 августа диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании здания по производству фанеры, расположенном на улице Наседкинская.

На место прибыли первые пожарные расчеты, однако оказалось, что сил на тушение недостаточно, и по вызову 1 БИС прибыли четыре автоцистерны. Также в этом числе оказалась одна единица техники и три человека личного состава из воинской части Барсово. В настоящее время пламя локализовано, общая площадь пожара составляет около 280 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал, соседним зданиям угрозы так же нет. Тушение продолжается, причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.