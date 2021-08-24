В Юрьев-Польском районе сельхозпредприятие уличили в неправильном обращение с биоотходами

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выявлен факт нарушения законодательства об обращении с биологическими отходами. СПК «Веска», занимающееся сельскохозяйственной деятельностью (производство молока, мяса, зерна), содержит скот в селе Веска Юрьев-Польского района. Но вопреки правилам перемещение биологических отходов по территории предприятия осуществляется в отсутствие специальных емкостей, что не исключает возможность вытекания (высыпания) биологических отходов, загрязнения ими территории предприятия. Кроме того, их просто сжигали в неприспособленной металлической бочке совместно с твёрдыми бытовыми отходами в непосредственной близости от помещений для содержания скота. В этой связи Владимирским природоохранным прокурором в отношении ответственного лица СПК «Веска» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Руководителю юридического лица внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.