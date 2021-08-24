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Общество24 августа 2021 14:11

Жительница Александровского района украла коляску, посадив в нее своего ребенка

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже детской коляски, оставленной у поликлиники. Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. В результате была задержана 25-летняя местная жительница.

- Женщина созналась в содеянном, пояснив, что планировала использовать коляску сама. Чтобы не возникло подозрений, она посадила в неё своего ребенка и скрылась с места, где была оставлена коляска, - сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.