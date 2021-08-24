Владимирские бильярдисты завоевали бронзу на первенстве России

Команда Федерации бильярдного спорта Владимирской области удачно выступила на соревнованиях среди юниоров от 16 до 21 года.

Владимирские бильярдисты завоевали бронзовую медаль на командном первенстве России в Оренбурге. Кстати, это уже пятая медаль в этом году в активе наших спортсменов. Отличились Антон Виноградов из Коврова и Егор Буслаев из Гусь-Хрустального. Владимирский бильярд в последнее время вообще активно развивается, так что успехи нашей команды не удивительны.

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!