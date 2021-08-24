Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт24 августа 2021 13:36

Владимирские бильярдисты завоевали бронзу на первенстве России

Турнир проходил среди юниоров от 16 до 21 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Команда Федерации бильярдного спорта Владимирской области удачно выступила на соревнованиях среди юниоров от 16 до 21 года.

Владимирские бильярдисты завоевали бронзовую медаль на командном первенстве России в Оренбурге. Кстати, это уже пятая медаль в этом году в активе наших спортсменов. Отличились Антон Виноградов из Коврова и Егор Буслаев из Гусь-Хрустального. Владимирский бильярд в последнее время вообще активно развивается, так что успехи нашей команды не удивительны.

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!