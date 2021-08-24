В Суздальском районе прощаются с известным профсоюзным деятелем Геннадием Никаноровым

Как сообщили во Владимирском профобъединении, Геннадий Никаноров, возглавлявший владимирские профсоюзы с 1997 по 2010 год, скончался на 76 году жизни. Он начал трудовую деятельность в 1965 году, после службы в армии работал на заводе «Электроприбор» сначала регулировщиком радиоаппаратуры, а затем инженером-конструктором конструкторского бюро завода. Без отрыва от работы окончил Владимирский политехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, являлся почетным доктором Российской Международной академии туризма. С 1976 года Геннадий Петрович связал свою судьбу с профсоюзами, пройдя путь от профсоюзного активиста до заместителя председателя Профобъединения, а потом и председателя Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и многочисленными ведомственными наградами. 24 августа с ним простились в поселке Садовый Суздальского района.