Владимирская школьница вышла в финал чемпионата «Молодые профессионалы»

Ученица школы №31 Анна Казакова, победитель регионального и отборочного этапов «Молодые профессионалы» Worldskills Russia по специальности «Преподавание в младших классах» примет участие в IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе. Ей предстоит пройти три этапа: провести внеклассное занятие, подготовить мастер-класс для сверстников и создать веб-квест по учебнику начальной школы.

- Это очень непросто доходчиво объяснить детям, что такое хорошо, поговорить о дружбе, этике, особенностях поведения. Между тем эти важные темы проходят именно в начальной школе, - говорит владимирская школьница.

Конкурсные испытания продлятся с 25 по 29 августа. Приглашение принять в них участие Анна получила, войдя в пятерку лучших на отборочном этапе в Ярославле.