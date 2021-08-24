Во Владимире установили новые дорожные знаки на Судогодском шоссе и на въезде в город

Несколько десятков сотрудников муниципального «Центра управления дорогами» ежедневно обновляют дорожную разметку, моют дорожные знаки и светофоры, красят стойки дорожных знаков и светофорные опоры, производят ремонт и замену поврежденных. Так на Судогодском шоссе заменен дорожный знак 5.9 «Конец реверсивного движения», а на въезде в город со стороны Юрьев-Польского установлен новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, сейчас идет ремонт дорог струйно-инъекционным методом на улицах Воровского, Комсомольской, Комиссарова, Годова гора, проспекте Ленина, а также на дороге Уварово - Кусуново. Напомним, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00). Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно в управление ЖКХ администрации города по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.