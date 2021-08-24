В Гусь-Хрустальном районе открыли ФАП после ремонта

В августе после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тасинский. В ближайшее время в этом же районе после ремонта откроют ФАП в деревне Тихоново, а до конца года − модернизированный ФАП в соседней деревне Нармуч. Как сообщила главный врач Уршельской районной больнице Изабелла Борисова, к которой относятся все эти ФАПы, они в общей сложности обслуживают более 600 местных жителей. На капитальные ремонты медпунктов из федерального бюджета выделено свыше 2,6 миллионов рублей. Капремонты по программе модернизации первичного звена здравоохранения предусматривают замену инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, противопожарной сигнализации, проведение косметического ремонта, возведение пандусов, ремонт входной группы и ряд других работ. Всего в 2021 году в рамках этой программы в регионе планируется отремонтировать десять ФАПов в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и Ковровском районах, два обновлённых ФАПа уже открылись. Кроме проведения капитальных ремонтов, программа модернизации предусматривает приобретение медицинского оборудования, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, а также поставку автотранспортных средств. В частности, в этом году по целевой программе Уршельская районная больница получила четыре новых автомобиля «Нива» повышенной проходимости. Техника предназначена для оперативного оказания медицинской помощи, осмотра пациентов на дому, доставки лекарственных средств и забора анализов.