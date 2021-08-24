В Кольчугинском районе нашли нарушения на газозаправочных станциях

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности организаций, эксплуатирующих АГСЗ, расположенных на поднадзорной территории. У компаний «Экотэк» и «Газ-Гарант» отсутствовали на объектах необходимые журналы, нормативные правовые акты, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте. Кроме того, установлено, что на проверяемых объектах не имелось документов, подтверждающих проведение проверки знаний производственных инструкций у персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением, а также проведение ежесменного и периодического технического обслуживания. В этой связи межрайонным прокурором в адрес руководителей компаний внесены представления. В отношении генерального директора ООО «Экотэк» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении.