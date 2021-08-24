Департамент юстиции Владимирской области возглавил Виктор Крайнов

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С 24 августа директором департамента юстиции Владимирской области назначен Виктор Крайнов. Исполнявший обязанности руководителя регионального ведомства Виталий Родькин возвращается к работе в должности заместителя директора Департамента юстиции.

Виктор Васильевич Крайнов родился в 1959 году в Горьковской области. В 1985 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал в 1976 году на Гороховецком заводе подъёмно-траспортного оборудования. Работал в партийных органах Гороховецкого района, возглавлял Гороховецкий районный суд. Во Владимире был судьёй Октябрьского районного суда, затем работал заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, начальником отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации областного центра.

Напомним, что департамент юстиции входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко.