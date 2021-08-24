Во Владимире лучший сад года получит полмиллиона

В областной столице подвели итоги конкурса «Детский сад года». В этом году первое место занял «Центр развития ребенка Детский сад №7», который находится в Коммунаре, где малышей воспитывают по принципу итальянского педагога Марии Монтессори - «Помоги мне это сделать самому». Здесь взрослые создают все условия, чтобы ребенок развивал свои таланты и склонности, а малыш сам выбирает, чем ему заняться. Второе место разделили детские сады №№12 и 48, которые получили по триста тысяч рублей. А «бронза» досталась садам №№103 и 107 – им досталось по двести тысяч рублей.