Волонтер из Гусь-Хрустального расчищал Арктику от мусора

Добровольцы команды «Молодёжки ОНФ» завершили работу на полуострове Таймыр и на побережье Карского моря ЯНАО в рамках проекта «Чистая Арктика».

В течение почти двух недель участники команды расчищали арктические территории. Всего за это время было собрано более 65 тонн металлических отходов и прочего мусора. Среди добровольцев первой смены расчищать арктические территории Таймыра помогал и житель Гусь-Хрустального Дмитрий Кудрявцев.

- Впервые я выехал за пределы своей малой родины и уехал за 5 тысяч километров — на полуостров Таймыр. С берегов мы убирали металл, который весной прибивает льдинами, и мусор, оставленный местными жителями. Работы было много. В общем, мы собрали и вывезли почти несколько десятков тонн металлических отходов: начиная с обычной арматуры, заканчивая обшивками кораблей и грузовых контейнеров. В итоге мы убрали 15 километров береговой линии Енисея», - говорит Дмитрий Кудрявцев.

На Таймыре основная работа проходила на берегу реки Енисей и территории двух ручьев – Пишеничный и Старо-Левинский (г. Дудинка). Здесь добровольцы расчистили 4,4 гектара площади и собрали 44 тонны металла.

На полуострове Ямал первая смена волонтеров собрала более 20 тонн металлических отходов. В поселке Харасавэйучастники «Молодёжки ОНФ» убрали 43 кубометра горючих отходов и 21,5 тонны металла.

- Более 6 гектаров площади расчистили участники команды на полуострове Таймыр и на Ямале за неполные две недели. Для уборки мусора, который копился на арктических территориях десятилетиями, потребуется не один год. Поэтому, можно сказать, что это только начало большой работы. Завершилась первая смена, но не участие «Молодёжки ОНФ» в рамках проекта «Чистая Арктика, - отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.