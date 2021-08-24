Во Владимирской области 24 августа коронавирус диагностирован у 183 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 августа лабораторно подтверждено 183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 31 - во Владимире, 23 - в Ковровском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Муромском районах. По 11 заболевших в Суздальском и Юрьев-Польском, 10 - в Кольчугинском, 9 - в Собинском, по 8 - в Александровском и Петушинском районах, по 7 - в Меленковском и Вязниковском районах, 5 - в Селивановском, по 4 - в Киржачском и в Камешковском районах, 2 заболевших в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 960 случаев заболевания (11 189 сл. в г. Владимире, 5620 сл. в Гусь-Хрустальном, 5162 сл. о. Муром, 3799 сл. в Ковровском, 2653 сл. в Александровском, 2612 сл. в Петушинском, 1992 сл. в Юрьев-Польском, 2052 сл. в Вязниковском, 2049 сл. в Кольчугинском, 1923 сл. в Суздальском, 1581 сл. в Собинском, 1566 сл. в Киржачском, 1344 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1096 сл. в Камешковском, 924 сл. в Селивановском, 713 сл. в Судогодском, 598 сл. в г. Радужном).