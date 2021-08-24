Владимирская спортсменка завоевала бронзу на Первенстве Европы по спортивному ориентированию

22 августа завершилось Первенство Европы по спортивному ориентированию, проходившее в столице Литвы городе Вильнюсе.

В течение трех дней 377 юношей и девушек из 29 стран Европы определяли сильнейших в своих возрастных группах.

В составе сборной команды России участие в соревнованиях принимали сразу три спортсмена ГБУ ВО "СШ по СО", представляющих Владимирскую область - Олеся Гладилкина, Павел Брызгалов и Анастасия Ламова.

По итогам соревнований сборная Российской Федерации заняла третье месте в командном зачете!

Весомый вклад в столь высокий результат внесли и спортсмены Владимирской области: Олеся Гладилкина завоевала свою первую международную медаль, став бронзовым призером в эстафете, а также заняла 4 место в дисциплине Лонг; Павел Брызгалов также в один из дней попал в топ-6, став 5 в эстафетной гонке!