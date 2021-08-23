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Общество23 августа 2021 19:41

В Муроме управляющая компания не ремонтировала в многоквартирном доме лестницы и крышу

И работала с нарушениями лицензии
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Муромская городская прокуратура провела проверку работы местной управляющей компании. Выяснилось, что УК в ненадлежащем виде содержало общедомовое имущества многоквартирного дома № 76 по улице Красногвардейской города Мурома. Оказалось, ООО «Домоуправ» не принимались меры к ремонту входной лестницы и кровельного покрытия, в ненадлежащем техническом состоянии находилась тепловая изоляция трубопровода отопления. В этой связи городской прокуратурой директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого общедомовое имущество приведено в надлежащее состояние, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности управляющей компанией с нарушением лицензии). Он привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.