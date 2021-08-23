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Общество23 августа 2021 17:36

Во Владимирской области на двух участках уложили бесстыковые рельсы

Это было сделано в рамках капитального ремонта железнодорожных путей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в нынешнем сезоне проводится работа по укладке бесстыковых путей, которые иногда называют «бархатными путями» за отсутствие стука колес при проезде по ним поездов.

На всей территории ГЖД было уложено почти 136 километров таких путей, из которых 31,8 километров приходится на Муромский регион.

Железнодорожники уточнили, что во Владимирской области «бархатный путь» уложили на перегонах Муром — Кондаково и Вековка — Нечаевская. Также часть путей приходится на перегон Венец-Мухтолово Муромского региона, географически расположенный в Нижегородской области.

В настоящее время работы по проведению капремонта путей продолжаются.