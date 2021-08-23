Более 60 процентов строящегося жилья во Владимирской области является индивидуальным

Во Владимирской области состоялось заседание регионального штаба по развитию жилищного строительства. И на нем прозвучало немало интересных цифр.

Так, директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков рассказал, что в 33 регионе за последний год значительно вырос объем индивидуального жилищного строительства - с 30 до 66 процентов.

Главный архитектор региона Евгений Миронов сообщил, что в настоящее время разрабатываются документы для комплексного освоения сельских территорий. Наблюдается устойчивый рост ввода индивидуального жилья, построенного населением за счёт собственных средств: так, по состоянию на 1 июля этого года было введено 373,6 тысячи квадратных метров жилой площади − 151,7 процента к аналогичному периоду 2020 года.