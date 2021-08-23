Житель Мурома угнал машину друга и попался инспекторам ДПС

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели муромской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 46-летнего местного жителя, обвиняющегося в угоне.

Днем 9 мая на одной из улиц города мужчину остановили инспекторы ДПС городского отдела ГИБДД, когда усомнились в трезвости водителя грузовика «ГАЗ», ехавшего по кривой траектории.

Мужчина не стал отрицать, что перед поездкой пил спиртное, однако тут же выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, а сама машина ему не принадлежит.

Как признался обвиняемый, «ГАЗ» он «одолжил» у друга, у которого тайно взял ключи, чтобы покататься.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.