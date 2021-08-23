В Коврове завод-должник выплатил более миллиона рублей московскому поставщику

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отдел судебных приставов Ковровского района поступили документы о взыскании с местного производственного предприятия 1,2 миллиона рублей долга, который накопился перед столичными поставщиками электронных приборов и комплектующих.

После возбуждения судебными приставами исполнительного производства завод не стал отпираться и выплатил всю сумму, однако организации пришлось заплатить исполнительский сбор из-за образовавшейся рассрочки.

В результате исполнительное производство было завершено.