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Общество23 августа 2021 15:49

В Коврове завод-должник выплатил более миллиона рублей московскому поставщику

Выплату предприятие произвело после того, как в дело вмешались судебные приставы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отдел судебных приставов Ковровского района поступили документы о взыскании с местного производственного предприятия 1,2 миллиона рублей долга, который накопился перед столичными поставщиками электронных приборов и комплектующих.

После возбуждения судебными приставами исполнительного производства завод не стал отпираться и выплатил всю сумму, однако организации пришлось заплатить исполнительский сбор из-за образовавшейся рассрочки.

В результате исполнительное производство было завершено.