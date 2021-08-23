Во владимирском магазине продавали контрафактную одежду и обувь

фото предоставлено владимирской таможней

Во время таможенного осмотра помещений одного из владимирских магазинов обнаружено 52 единицы контрафактной продукции, маркированной товарными знаками «New Balance Athletics, Inc.», «Adidas AG», «Reebok IL», «Nike Innovate C.V.», «Louis Vuitton Malletier», а также 43 пары обуви с нарушением правил маркировки.

- Среди товаров с признаками контрафактных - чулочно-носочные изделия, головные уборы и предметы верхней одежды. Какие-либо документы на выявленные товары у продавца отсутствуют. Кроме того, из 43 пар обуви, обнаруженной в ходе проверки, 34 пары не содержат обязательную маркировку, а в отношении 9 пар обуви отсутствует информация о конечном реализаторе в базе данных «Честный знак», - рассказал начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.

Материалы таможенного осмотра по контрафактных товаров переданы полиции. На обувную продукцию Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области наложен арест.