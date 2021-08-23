Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло 11 человек

23 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 186 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 47777 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1742 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71,5 процента из них занято (1245), свободны 497 коек.

43836 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 164 человека. За период наблюдения в области отмечено 1628 летальных случаев (+11 человек за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.