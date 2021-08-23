Умерла старейший акушер-гинеколог России Татьяна Фролова

Татьяна Фролова (слева) Фото: Виктория СУХОВА

21 августа на 97-м году жизни скончался ветеран владимирского здравоохранения, акушер-гинеколог Татьяна Григорьевна Фролова.

Татьяна Григорьевна ушла на заслуженный отдых в 2017 году, более 70 лет посвятив региональному здравоохранению.

В годы Великой Отечественной войны Татьяна Григорьевна ухаживала за ранеными солдатами в госпитале, а после получения медицинского образования всю жизнь проработала в сфере акушерства и гинекологии.

В 1947 году после окончания Ивановского медицинского института Татьяну Фролову направили в родной город Меленки, в женскую консультацию районной больницы, а через несколько лет перевели в Муром заведующей гинекологическим отделением. Следующей ступенькой карьерной лестницы стал перевод в родильный дом №1 города Владимира, который имел тогда статус областного. Татьяна Григорьевна сначала работала акушером-гинекологом, затем – заместителем главного врача по лечебной части. В последние годы она работала акушером-гинекологом в Областной психиатрической больнице №1.

Татьяна Фролова имеет государственную награду – медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Прощание с Татьяной Григорьевной Фроловой состоится 24 августа в храме Воскресения Христова города Владимира (Загородный парк). Начало – в 9.00.