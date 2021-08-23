В Суздале вор пробрался в частный дом, выставив москитную сетку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине минувшего июля в полицию обратился местный житель, который рассказал, что у него пропали 5000 рублей, лежавшие в рюкзаке. Рюкзак, в свою очередь, находился в одной из комнат частного дома.

Полицейские в ходе работы смогли вычислить подозреваемого по горячим следам. Им оказался 38-летний суздалец, который сразу был задержан.

Мужчина сознался в краже и рассказал, что пробрался в чужой дом через окно, выставив москитную сетку. Там он заметил рюкзак, откуда вытащил деньги, с которыми скрылся. Впоследствии наличные он потратил на алкогольные напитки и продукты.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Суздальский районный суд.