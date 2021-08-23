Вязниковец купил в магазине продукты на фальшивую пятитысячную купюру

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях передано в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное на жителя Вязников за сбыт поддельных денег.

По версии следствия, днем 27 июня нетрезвый мужчина пришел в местный продуктовый магазин и там попытался расплатиться пятитысячной купюрой за товары. Однако продавщица отказалась принимать деньги, так как сразу заметила на купюре явные признаки подделки.

Тогда вязниковец направился в один из сетевых магазинов, где снова попытался купить товар на ту же банкноту. На этот раз обман удался, и мужчине дали сдачу настоящими деньгами на сумму более 4000 рублей. При этом он смог купить продукты, сигареты и спиртные напитки.

Однако сбытчика удалось вычислить и задержать. Если вина вязниковца будет доказана, ему может грозить до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.