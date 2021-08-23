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Общество23 августа 2021 10:54

ВлГУ вместе с институтом Китая будут готовить инженеров

Вузы подписали соглашение о совместной реализации образовательного проекта
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В ВлГУ в онлайн-формате состоялась встреча с Чанчжоуским профессионально-техническим институтом промышленности (КНР) и церемония подписания соглашения о сотрудничестве. В китайском вузе сейчас обучается более десяти тысяч студентов, в том числе 400 иностранных студентов из тридцати стран. Ректор ВлГУ и ректор Чанчжоуского профессионально-технического института промышленности подписали Соглашение о реализации совместного образовательного проекта по специальностям «Техника интеграции механики и электроники» и «Программная инженерия». Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ, сообщил, что подписание Соглашения о сотрудничестве с китайским вузом будет способствовать развитию академических обменов и повышению уровня подготовки высококвалифицированных специалистов как для Китайской Народной Республики, так и для Российской Федерации.