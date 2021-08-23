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Происшествия23 августа 2021 10:51

В Киржачском районе на трассе А-108 мотоциклист врезался в легковую машину

Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня 22 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 14.00 на 145 километре автодороги Московское большое кольцо А-108 36-летний водитель мотоцикла «БМВ» выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, однако в результате столкнулся с «Ладой» четырнадцатой модели под управлением водителя 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. К счастью, травмы оказались не опасными- прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него ушиб грудной клетки и ушиб левого бедра. После оказания медицинской помощи водителя отпустили на амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.