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Здоровье23 августа 2021 10:18

Во Владимирской области 23 августа коронавирус диагностирован у 186 человек

Во Владимире 29 заболевших
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 августа лабораторно подтверждено 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 29 заболевших во Владимире, 23 - в Муромском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском районах. По 13 случаев в Кольчугинском и Суздальском районах, 10 - в Александровском, по 9 - в Петушинском и Юрьев-Польском районах, по 8 - в Собинском, Вязниковском, 6 - в Киржачском, по 5 - в Камешковском, Меленковском районах, 4 случая в Селивановском, 3 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 777 случаев заболевания (11 158 сл. в г. Владимире, 5598 сл. в Гусь-Хрустальном, 5141 сл. о. Муром, 3778 сл. в Ковровском, 2645 сл. в Александровском, 2604 сл. в Петушинском, 1981 сл. в Юрьев-Польском, 2045 сл. в Вязниковском, 2039 сл. в Кольчугинском, 1912 сл. в Суздальском, 1572 сл. в Собинском, 1562 сл. в Киржачском, 1337 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1092 сл. в Камешковском, 919 сл. в Селивановском, 713 сл. в Судогодском, 596 сл. в г. Радужном).