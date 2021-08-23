Владимирские автобусы 26 маршрута станут социальными

Решением комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, в целях увеличения количества социальных автобусных маршрутов, следующих через центр города, с 1 сентября этого года автобусный маршрут № 26 переводится в статус «социального» и на нем начинает действовать социальный проездной билет. Расписание движения автобусов при этом не изменяется: первые автобусы будет выезжать с конечных в шесть утра, а последние – в 22:53. При этом в часы пик – с 6:00 до 10 утра и с 16:30 до 19:00 – перерыв между автобусами будет 10-15 минут, в остальное время – не больше 25 минут.