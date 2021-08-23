Владимирское "Торпедо" проиграло в Долгопрудном

20 августа владимирское "Торпедо" встречалось с командой "Олимп-Долгопрудный-2". Первыми открыв счет усилиями Ильи Жарова, черно-белые не смогли удержать преимущество и пропустили три мяча. В итоге - 1:3 - поражение накануне кубкового противостояния.

- Отрицательный результат, потому что было много ошибок в реализации. А ведь шансы были. Проиграли в мощности и никак не можем забивать. Соперников поздравляем, а нам надо работать, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Александр Акимов.

Кроме того, сказывается и предстоящая кубковая игра с "КАМАЗОМ", которая пройдет уже 25 августа в 18 часов во Владимире.

Сейчас черно-белые находятся на седьмом месте в турнирной таблице.