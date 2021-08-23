В Собинском районе на трассе М-7 полностью восстановлено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», по состоянию на 23.30 работы на 168 километре федеральной трассы М-7 были полностью завершены, а движение открыто в обе стороны. Так что теперь водителям не придется объезжать аварийное место.

Напомним — из-за повреждения П-образной опоры возникла угроза ее падения на проезжую часть. Опора была повреждена грузовиком, у которого в ночь на 22 августа открылся кузов. В связи с этим специалистами было принято решение демонтировать ее.

В работах принимали участие 10 сотрудников дорожной службы и восемь единиц техники, в том числе две подъемные вышки и три автокрана.