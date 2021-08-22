В Собинском районе из-за угрозы падения опоры перекроют трассу М-7

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», в ночь на 22 августа грузовая машина, ехавшая в сторону Москвы, задела поднятым кузовом П-образную опору над Пекинкой, в результате чего та получила повреждения.

После обследования опоры специалисты установили, что есть угроза ее падения на проезжую часть. В связи с этим с 17.00 воскресенья, 22 августа, движение по федеральной трассе М-7 на 168 километре, в районе поворота на станцию Колокша, будет временно закрыто.

В сторону Владимира организован объезд через расположенную рядом АЗС, а в сторону Москыы придется «делать крюк»: на 168 километре повернуть на Одерихино, затем через Юрино выехать на М-7 уже на 165 километре.

Что касается транспорта, двигающегося от Нижнего Новгорода на Москву по южному обходу Владимира, его перенаправляют в объезд через развязку на 185 километре трассы М-7 в сторону Улыбышево, Коняево и Собинку с выходом на 156 километре в Лакинске.

О восстановлении движения специалисты Упрдор «Москва — Нижний Новгроод» сообщат дополнительно.