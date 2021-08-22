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Здоровье22 августа 2021 14:37

Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 149 человек

Столько пациентов было выписано из медучреждений региона на утро 22 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие сутки 149 человек с covid-19 выписаны по выздоровлению. Таким образом, в регионе с начала эпидемии вылечилось от коронавируса 43672 человека.

Вместе с тем, за минувшие сутки во Владимирской области не подтверждено ни одного летального исхода, вызванного коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса в регионе скончалось 1617 человек.

В инфекционных госпиталях области в настоящее время действуют 1742 койки для больных с covid-19, из них занято 1238, или 71,1 процента. Свободными остаются 504 койки.