Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 149 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие сутки 149 человек с covid-19 выписаны по выздоровлению. Таким образом, в регионе с начала эпидемии вылечилось от коронавируса 43672 человека.

Вместе с тем, за минувшие сутки во Владимирской области не подтверждено ни одного летального исхода, вызванного коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса в регионе скончалось 1617 человек.

В инфекционных госпиталях области в настоящее время действуют 1742 койки для больных с covid-19, из них занято 1238, или 71,1 процента. Свободными остаются 504 койки.