Под Киржачом вледелец сельхозземли оштрафован на 10 тысяч рублей

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, в ходе проверки инспекторы ведомства обнаружили, что на территории Киржачского района имеются два участка сельхозземли общей площадью 6,6 гектара, которые оказались заросшими травой, кустарниками и деревьями.

Выяснилось, что оба участка принадлежат одному и тому же владельцу, которому выдали предписание привести землю в порядок и ввести ее в сельхозоборот. Однако последующая проверка показала, что земля все еще пребывает в плохом состоянии.

В результате на хозяина земель составили протокол за невыполнение требований предписания Россельхознадзора, мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. На днях владельцу сельскохозяйственных гектаров выдали повторное предписание об устранении нарушений.