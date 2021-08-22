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Здоровье22 августа 2021 10:12

Во Владимирской области за сутки подтверждено 189 заражений коронавирусом

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 22 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на первом месте в суточной сводке оказался Владимир с 27 новыми заболевшими, на втором Гусь-Хрустальный район, где подтвердилось 23 случая заражения, на третьем — Муромский район с 22 случаями.

В Ковровском районе за прошедшие сутки подтвердилось 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кольчугинском районе 12, в Вязниковском и Петушинском районах по 11 в каждом, в Киржачском, Юрьев-Польском, Суздальском и Собинском районах по 10 случаев, в Александровском районе девять, в Меленковском районе четыре, в Селивановском, Камешковском и Судогодском районах по три, в Гороховецком районе и в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтвержден 47591 заражение коронавирусом.