Во Владимире крупный пожар случился в доме на улице Батурина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.57 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о горящем двухэтажном доме на улице Батурина.

Прибывшие на место пожарные расчеты увидели, что пламенем объяты кровля и придомовой гараж. Огнеборцы не дали огню разойтись по всей площади дома, и потушили огонь, который в итоге повредил саму кровлю, отделку одной из квартир и гараж на общей площади 177 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. На тушение привлекались 23 огнеборца и восемь пожарных машин. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.