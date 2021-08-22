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Происшествия22 августа 2021 8:34

Во Владимире крупный пожар случился в доме на улице Батурина

ЧП произошло в четвертом часу ночи 21 августа в доме №17
Алексей КОТМЫШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.57 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о горящем двухэтажном доме на улице Батурина.

Прибывшие на место пожарные расчеты увидели, что пламенем объяты кровля и придомовой гараж. Огнеборцы не дали огню разойтись по всей площади дома, и потушили огонь, который в итоге повредил саму кровлю, отделку одной из квартир и гараж на общей площади 177 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. На тушение привлекались 23 огнеборца и восемь пожарных машин. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.