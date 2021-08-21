Во Владимирской области лекарства на складе хранили с нарушениями

Сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора проверили индивидуального предпринимателя во Владимирской области, которая имеет лицензию на фармацевтическую деятельность. В арендованном помещении хранили лекарственные препараты с нарушением температурного режима. Кроме этого, параметры температуры и влажности воздуха регистрировались не в соответствии с требованиями, а просроченные препараты хранились вместе с годными к применению. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. Было возбуждено дело об административном правонарушении (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ). Арбитражный суд пришел к выводу о виновности предпринимателя и вынес постановление о наказании в виде штрафа в размере четыре тысячи рублей.