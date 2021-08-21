Во Владимирской области обещают грозу

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вчечером и ночью 22 августа во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным. При грозе усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждают, что растет риск возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур. Владимирцам рекомендуют не оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.